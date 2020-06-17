Cüneyt Özdemir ile Ahmet Şık fena birbirine girdi! Soytarı görmek istiyorsan...

Geçtiğimiz aylarda HDP'den istifa eden İstanbul milletvekili Ahmet Şık ve gazeteci Cüneyt Özdemir Twitter'da kapıştı. İkili birbirlerine ağır sözlerle suçladı.

Abone ol

Gazeteci Cüneyt Özdemir'i AK Parti yanlısı olmakla itham eden Eski HDP'li milletvekili Ahmet Şık'a Özdemir'den olay bir cevap geldi.. Özdemir, "Berbat bir gazeteciydin, milletvekilliğini beceremedin, ola ola sosyal medyada bir trol oldun... Biraz haysiyetin varsa milletvekilliğinden istifa ederdin ama üç kuruşa tamah ettin... Soytarı görmek istiyorsan bir aynaya bak..." dedi.

İşte ikilin o kapışması;