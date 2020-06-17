HABER /  MEDYA
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

Cüneyt Özdemir ile Ahmet Şık fena birbirine girdi! Soytarı görmek istiyorsan...

Geçtiğimiz aylarda HDP'den istifa eden İstanbul milletvekili Ahmet Şık ve gazeteci Cüneyt Özdemir Twitter'da kapıştı. İkili birbirlerine ağır sözlerle suçladı.

Abone ol

Gazeteci Cüneyt Özdemir'i AK Parti yanlısı olmakla itham eden Eski HDP'li milletvekili Ahmet Şık'a Özdemir'den olay bir cevap geldi.. Özdemir, "Berbat bir gazeteciydin, milletvekilliğini beceremedin, ola ola sosyal medyada bir trol oldun... Biraz haysiyetin varsa milletvekilliğinden istifa ederdin ama üç kuruşa tamah ettin... Soytarı görmek istiyorsan bir aynaya bak..." dedi.

İşte ikilin o kapışması;

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Emekliye bayram ikramiyesi tarihleri belli oldu! Kurban bayramında 1225 TL sevinci Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Dolar/TL 6.84 seviyesinden işlem görüyor! İşte piyasalardaki son durum
İşte AK Parti'nin 2023 öncesi 7 milyon oyu kazanma planı
İstanbul için tüyler ürperten deprem ve tsunami uyarısı! Eyüp'e bile gidebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'da namazın kılınacağı tarihi açıkladı
Pençe-Kartal Operasyonu! Komandolar Haftanin'e girdi
Dünya diken üstünde! Çin ve Hindistan çatışıyor
ÖNCEKİ HABERLER
Barcelona hata yapmadı Messi 699. golünü attı
Tahir Karapınar'dan Deniz Türüç itirafı
Bursa'da silahlı kavgada yoldan geçen kişi vurularak öldü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Kötü örneğe son kez bakın" deyip değiştirdi
Kocaeli'de denetimde aracın çarptığı trafik polisi şehit oldu 
Ömer Gezen kimdir yaşı kaç Bircan Bali'nin eşi ve ailesi kimdir?
Yorumlar 3 yorum