Emekliye bayram ikramiyesi tarihleri belli oldu! Kurban bayramında 1225 TL sevinci
Ülkemizde çok sayıda emekli vatandaşımızın yakınen takip ettiği bayram ikramiyesi tarihleri belli oldu.. Önümüzdeki kurban bayramı ikramiyelerinde vatandaşın cebine 1225 TL'ye kadar bir rakam girecek.. İşte tüm detaylar...
Bilindiği üzere yaklaşık 13 milyon emekli vatandaşın maaşı, pandemi nedeniyle en düşük 1500 TL olmuştu. Şimdi de yaklaşık 13 milyona yakın emekli vatandaş Kurban Bayramı ikramiyesini almaya hazırlanıyor. Kurban Bayramı 31 Temmuz tarihine denk geliyor. İkramiyelerin ise en az 1118 1225 TL yapılmasını talep ediliyor. Emekli ikramiyeleri hakkındaki son gelişmeler haberimizde...
Milyonlarca emeklinin alacağı Kurban Bayramı ikramiye ödemeleri ne zaman yapılacak? Emekliler ikramiye ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. İkramiye artışlarının olması talep ediliyor. Temmuz zammına göre emekli ikramiyelerinde de artış yaşanabilir.
Mayıs'taki Ramazan Bayramı'nın ikramiyesi, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında erkene çekilerek Nisan'da verilmişti. Kurban Bayramı ise 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk geliyor.
27-30 Temmuz tarihleri arasında
Bu doğrultuda emekliler, ödeme planında bir değişiklik yapılmazsa 27-30 Temmuz tarihleri arasında bu yılın ikinci bayram ikramiyesini alacak. Emeklilere biner lira, dul ve yetimlere hisseleri oranında ödeme yapılacak.