Emekliye bayram ikramiyesi tarihleri belli oldu! Kurban bayramında 1225 TL sevinci

Bilindiği üzere yaklaşık 13 milyon emekli vatandaşın maaşı, pandemi nedeniyle en düşük 1500 TL olmuştu. Şimdi de yaklaşık 13 milyona yakın emekli vatandaş Kurban Bayramı ikramiyesini almaya hazırlanıyor. Kurban Bayramı 31 Temmuz tarihine denk geliyor. İkramiyelerin ise en az 1118 1225 TL yapılmasını talep ediliyor. Emekli ikramiyeleri hakkındaki son gelişmeler haberimizde...