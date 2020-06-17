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Virüs en çok Kapalıçarşı ve Laleli esnafını etkiledi

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Koronavirüs salgını sürecinde Türkiye'de de ilk vakaların görülmesiyle birlikte şüphesiz en çok darbe alanlar da Laleli ve Kapalıçarşı esnafı oldu.

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Koronavirüs salgını nedeniyle 23 Mart'ta kapanan, normalleşme süreci ile birlikte 1 Haziran’da tekrar kapılarını açan İstanbul’da ticaretin kalbinin attığı en önemli iki odak noktası olan Laleli ve Kapalıçarşı artık hareketli günlerine dönmeye hazırlanıyor.

"İstenilen seviyelerde iş hacmi görülmüyor"

LASİAD (Laleli Sanayici ve İşinsanları Derneği) Başkanı Giyasettin Eyyüpkoca bölgede yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Eyyüpkoca, "Bölgede otel ve restoranların büyük çoğunluğu kapalı, Eylül ayı itibari ile toparlanma başlayacaktır diye düşünüyorum. Mücevher sektörü ise deneme üzerine kurgulu bir sektör olduğu için en çok zorluğu burada yaşıyoruz, bu nedenle henüz istenilen seviyelerde iş hacmi görülmüyor” şeklinde konuştu.

Ev tekstili ve hazır giyim sektörünü de değerlendiren Giyasettin Eyyüpkoca tahsilatlarda sorun yaşandığını dile getirdi ve “Şu anda büyük markalar iş yapmaya devam ediyor, online kanallar üzerinden yapılan işlemler ön plana çıkıyor. Hatta bazı firmaların online satış kanalları ile geçen yılın aynı dönemine oranla daha başarılı rakamlar elde ettiğini görmekteyiz” dedi.

Lojistikte iş hacmi 2 katına çıktı…

Pandemi sürecinde lojistik sektöründe yaşanan hareketliliğe dikkat çeken Giyasettin Eyyüpkoca; “Rakamlar son derece iyi, pandemi öncesinde elde ettiğimiz iş hacminin neredeyse iki katına ulaştık, Rusya pazarında yaşanan hareketlilik sevindirici” açıklamasında bulundu.

Yeni normale dönüşle beraber yaşanan hareketliliği değerlendiren Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş ise “2 gündür Kapalıçarşı’da yerli müşteri düğün alışverişi için geliyor. Önümüzdeki haftadan itibaren hareketliliğin artmasını bekliyoruz. Bu dönemin sezona hazırlık süreci gibi düşünülebiliriz, pandemi vaka sayısı “peak” duruma gelmezse, ivme iş bakımından yukarı beklentide” dedi.

Kurtulmuş ayrıca deri sektörünün henüz beklemede olduğunu ancak kuyumculuk, halıcılık ve tekstilde kıpırdanmanın başladığını ve 1 Temmuz itibari ile de sınır komşularından olacak şekilde turist beklentisinin olduğunu belirtti.

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