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Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Sokağa çıkma ve seyahat yasağı geri mi geliyor

Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00’de video konferans yöntemiyle toplanacak. Sonrasında saat 19.00’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak. Günlük vaka sayılarının artması nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma yasağı ve seyahat yasağı yeniden gündemde...

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Normalleşme sürecinde vatandaların rahat davranması nedeniyle koronavirüs rakamları artıyor. Uyarılara rağmen maske ve sosyal mesafe kurallarına uyanların sayısı giderek azalması nedeniyle ikinci dalga endişesi yaşanıyor. Tüm bunlar eşliğinde Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00’de video konferans yöntemiyle toplanacak. Sonrasında saat 19.00’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

Günlük vaka sayısı 1500 civarına sabitlendi

Bakan Koca, dünkü koronavirüs rakamlarını açıklamış ve uyarmıştı. Dün Covid-19 nedeniyle 17 kişi daha hayatını kaybederken, 1467 kişiye koronavirüs teşhisi konuldu. Koca, ''Yeni vaka sayısı dünkünden 125 az. Hastaneye yatışı yapılan yeni hasta sayısı 210. Yoğun bakım hasta sayımızda 10 artış var. Pozitif tanı sayısının 1.000’in üstünde seyrettiği son tablolarda bazı bölgeler ve grup davranışları etkin" paylaşımı yaptı.

Bilim Kurulu üyeleri tüm Türkiye'de yasak istedi

İşte bu veriler ışığında Bilim Kurulu üyeleri, tüm Türkiye'de maske takmanın zorunlu hale getirilmesini önerdi. Bilim Kurulu üyelerinin, geçtiğimiz toplantıda da günlük vaka sayılarında artışa dikkat çekerek hafta sonları sokağa çıkma yasağı ve seyahat kısıtlaması istedikleri öğrenilmişti. Bugünkü toplantıda yeni kısıtlamaların gündeme gelmesi bekleniyor...

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