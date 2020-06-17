Hastaları öperek iyileştiren şifacı koronadan öldü! 19 kişiye bulaştırmış

Hindistan’ın Madya Pradeş eyaletinin Ratlam bölgesinde, koronavirüs hastalarının ellerini öperek iyileştirdiğini iddia eden Müslüman şifacı 4 Haziran’da koronavirüs nedeniyle öldü. OpIndia'nın haberine göre şifacı olduğunu iddia eden kişinin ölümünün öğrenilmesinin ardından yetkililer harekete geçti. Yetkililer şifacıyı tedavi amacıyla ziyaret eden insanları tespit etmeye çalışıyor.