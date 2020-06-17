Hastaları öperek iyileştiren şifacı koronadan öldü! 19 kişiye bulaştırmış
HİNDİSTAN’da koronavirüs hastalarının ellerini öperek iyileştirdiğini iddia eden Müslüman şifacı 4 Haziran’da koronavirüs nedeniyle öldü. Büyük panik yaşınıyor...
Hindistan’ın Madya Pradeş eyaletinin Ratlam bölgesinde, koronavirüs hastalarının ellerini öperek iyileştirdiğini iddia eden Müslüman şifacı 4 Haziran’da koronavirüs nedeniyle öldü. OpIndia'nın haberine göre şifacı olduğunu iddia eden kişinin ölümünün öğrenilmesinin ardından yetkililer harekete geçti. Yetkililer şifacıyı tedavi amacıyla ziyaret eden insanları tespit etmeye çalışıyor.
Koronadan ölen şifacı kadının öptüğü kişilerin kimliğinin belirlenmesinin ardından kan örnekleriyle gerçekleştirilen testlerin sonucunda yetkililer en az 19 kişinin testinin pozitif çıktığını söyledi.
Bölgede koronavirüs enfeksiyonuna yakalanan kişilerin sayısı istikrarlı biçimde artmaya devam ederken, yetkililer şifacı olduğunu iddia eden en az 29 kişiyi de takibe aldı ve devletin oluşturduğu karantina merkezlerine yerleştirdi.
Yetkililer bu kişilerin testlerinin tamamlanmasının ardından karantina merkezinden çıkmasına izin verildiğini doğruladı.