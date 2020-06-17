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HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın TBMM'deki sözleri tepki çekti: İsteseydik dağda savaşırdık

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TBMM Genel Kurulu'nda HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın "Ben demokratik mücadeleyi, parlamenter sistemi, insanlarımızın iradesini, bu mücadeleyi tercih ederek, bizler, her birimiz buraya geldik. İsteseydik dağa gitmeye engel mi var bize? Gidip savaşamaz mıydık? Dağı tercih edemez miydik sevgili arkadaşlar" sözleri tepki çekti.

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TBMM Genel Kurulunda, Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşüldü.

Kanun teklifinin 15. maddesinde söz alan HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, HDP kapatılsın diye kampanyalar düzenlendiğini söyleyerek, "Ben demokratik mücadeleyi, parlamenter sistemi, insanlarımızın iradesini, bu mücadeleyi tercih ederek, bizler, her birimiz buraya geldik. İsteseydik dağa gitmeye engel mi var bize? Gidip savaşamaz mıydık? Dağı tercih edemez miydik sevgili arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

"Zihnen dağda olduklarının itirafı"

Kaya'nın konuşmasının ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Türkiye'nin 18 yıldan beri vesayetle, terörle, her türlü engellemelerle, darbeyle dünyaya nasıl örnek bir tarz ortaya koyduğunun görüldüğünü kaydederek, "Terör azaldıkça birilerinin sesinin çıkmasını, terörün üzerine gittikçe birilerinin daha çok bağırmasını biz anlıyoruz aslında. Az önce sayın konuşmacının ifadesinde gizli olan 'Dağa çıkabilirdik' yaklaşımını aslında her ne kadar fiziken burada olsalar da zihnen dağda olduklarını da bir daha itiraf etmiş oldular Sayın Başkanım. Bugün Türkiye'yi kim bölmek istiyor kim istemiyor, herkesin cevabı. Bugün AK Parti bütün illerimizde aşağı yukarı aynı oranda oy alan, bu milletin birliğini, beraberliğini temsil eden, kardeşliğini temsil eden, 81 ilde örgütlenmesi olan, benzer rakamlarda oy alan, bu ülkenin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini tesis eden ve ifade eden en güçlü sivil yapı. Dolayısıyla kimin bu ülkeyi bölmek istediği, kimin birleştirmek istediği aslında herkesin malumu. O yüzden sayın konuşmacıyı bir daha insafa, izana davet ediyorum. Türkiye'nin Cumhur İttifakı'nın yaptığı çalışmalarla çok daha büyük başarılar elde edeceğini, teröre karşı başta olmak üzere bütün vesayet odaklarına karşı, Türkiye'yi durdurmak isteyenlere karşı büyük bir destan yazacağını bir daha söylemek istiyorum Sayın Başkanım" dedi.

Açıkça terör örgütü propagandası yapıldı

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş ise HDP İstanbul Milletvekili Kaya'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden açıkça terör örgütünün propagandasını yaptığını belirterek, "Bunun Başkanlık Divanı tarafından incelenip kayıtlardan çıkarılması gerekir. Kürsü dokunulmazlığı terör örgütü propagandasını yapmaya müsaade etmez" şeklinde konuştu.

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