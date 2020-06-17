Luiz Gustavo: Yanlış kararların sıkıntısını çektik

Trabzonspor'a 3-1'lik skorla mağlup olan Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, maç sonu açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, her şeyi zorlaştıranın erken yenilen gol olduğunu söyledi.

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Brezilyalı futbolcu Gustavo, Trabzonspor karşısında en iyi oyunlarını oynamadıklarını söyleyerek, "Bir şey demek çok zor. Erken bir gol yedik, bu da maçı zorlaştırdı. Kaliteli ve organize bir takıma karşı oynadık. Açıkçası bugün biz de en iyi oyunumuzu oynamadık. Aslında neyin eksik olduğunu söylemek zor. Bütün sezon boyunca verdiğimiz yanlış kararların sıkıntısını çektik saha içinde" dedi.

"Bugün çok basit hatalar yaptım"

Kendi performansına değinen tecrübeli oyuncu, "Ben başkası adına konuşamam, kendi adıma konuşayım. Bugün çok basit hatalar yaptım. Sorumluluğu alıyorum üzerime. Bundan sonra yapmamız gereken, bir sonraki maçımıza odaklanmak" diye konuştu.