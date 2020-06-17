Mehmet Ali Erbil aylar sonra dışarı çıktı! Erbil'in ellerinin titremesi korkuttu

"Yavru ayıya elleriyle süt içirdi": Mehmet Ali Erbil uzun bir zaman sonra ilk defa dışarıya çıktı. Erbil, İstanbul Çekmeköy'de bulunan bir hayvanat bahçesini ziyaret etti. Erbil, yavru ayı Diva’yı elleriyle besleyerek süt içirdi. Ünlü komedyenin tekerli sandalyeli olduğu ziyarette, zaman zaman elinin titremesi de dikkatlerden kaçmadı.