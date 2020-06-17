Mehmet Ali Erbil aylar sonra dışarı çıktı! Erbil'in ellerinin titremesi korkuttu
Bir süredir evinde tedavi gören ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil, ilk kez evinden çıktı. Hayvanat bahçesini ziyaret eden Erbil, çekildiği videosunu sevenleriyle paylaştı.
Yaşadığı talihsiz kaza sonrası iki üç defa hastaneye kaldırılan ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil, son olarak doktorlarının izniyle hastaneden çıkarak evinden tedavi görmeye başladı.
Sağlık sorunları nedeniye 235 gün yoğun bakımda kalan komedyen Mehmet Ali Erbil'in evinde tedavisi görülmeye başlanırken, koronavirüs salgını sebebiyle de uzun bir süre dışarı çıkamadı.
"Yavru ayıya elleriyle süt içirdi": Mehmet Ali Erbil uzun bir zaman sonra ilk defa dışarıya çıktı. Erbil, İstanbul Çekmeköy'de bulunan bir hayvanat bahçesini ziyaret etti. Erbil, yavru ayı Diva’yı elleriyle besleyerek süt içirdi. Ünlü komedyenin tekerli sandalyeli olduğu ziyarette, zaman zaman elinin titremesi de dikkatlerden kaçmadı.
Mart ayından bu yana sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşımda bulunmayan Erbil, park ziyaretinin videosunu ise Instagram hesabından paylaştı.