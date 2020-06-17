Hüseyin Çimşir: Daha bir şey başarmadık

Trabzonspor teknik direktörü Hüseyin Çimşir, oyuncularının Fenerbahçe karşısında yüreğini ortaya koyduğunu söyledi. Daha gidecek yollarının olduğunu belirten teknik adam, Alanyaspor mücadelesine hazırlandıklarını söyledi.

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Hüseyin Çimşir, ligde iyi gidişat ve kupadaki finali değerlendirdi.

Başarılı teknik adam, "Kazandığımız için öncelikle çok mutluyum. Tüm oyuncu arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Sahaya yüreklerine koydular. Golü bulduktan sonra oyunun gidişatıyla alakalı biraz daha topa fazla sahip olmamız lazımdı. Özellikle 20 dakika sonrası ve ikinci yarının ilk 15 dakikası bizim için iyi gitmedi. Topa daha çok oyunun son bölümünde sahip olduk. Kazandık adımızı finale yazdırdık. Daha gidecek yolumuz var. Kazanılacak çok kupa var. Ama daha bir şey başarmadık" dedi.

"Sevincimiz bu kadar"

23 yıl sonra gelen galibiyet için de Hüseyin Çimşir, "Hem bize hem de oyuncu arkadaşlara nasip oldu. Kazanıp tur atlamak gerçekten güzel. Taraftara armağan ediyoruz. Mutlu olsunlar ancak biz bu maçı bitirdik. Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladık. Sevincimiz bu kadar" diye konuştu.