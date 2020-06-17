Alexander Sörloth: Harika takım arkadaşlarım var

Fenerbahçe karşılaşması sonrası konuşan Alexander Sörloth, takım arkadaşlarından övgüyle bahsederken kendisine ilk golde harika pas atan Ekuban'ın çok iyi oynadığını söyledi.

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Trabzonspor'un Norveçli santrforu Alexander Sörloth, Kadıköy'deki maçta ağları iki kez havalandırdı. Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 4 maçta 4 gol atan Sörloth, bordo-mavili formayla çıktığı 41 resmi karşılaşmada 27

kez fileleri sarstı.

Alexander Sörloth şu ifadeleri kullandı:

"Bazen bazı maçlarda gol atamazsınız. Santrforlar için böyledir. Ben umudumu sürdürüp gol atmaya çalışıyorum. Harika takım arkadaşlarım var. Ekuban çok iyi oynadı. Bana gol atmak için şans yarattı. Böyle takım arkadaşlarına sahip olduğum için çok mutluyum. Taraftarların ne kadar mutlu olduğunu görebiliyorum. Onlara bir mutluluk armağan ediyorsak, bu bizi mutlu edecektir. Şimdi finaldeyiz. Umarım devamı da gelecek"

Trabzonspor'un 'Kadıköy hatırası' başlıklı paylaşımı: