Trabzon'da final coşkusu! Kent kendinden geçti
Trabzonspor’un, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında deplasmanda Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup ederek finale yükselmesi kentte sevinç gösterileri ile kutlandı.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yenen Trabzonspor, finale çıkan ilk ekip oldu. Trabzonspor'un gollerini Alexander Sörloth (2) ve Filip Novak , Fenerbahçe'nin sayısını ise Deniz Türüç kaydetti.
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Karşılaşmanın bitiş düdüğü ile sokaklara dökülen Trabzonsporlu taraftarlar, takımlarının Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında deplasmanda Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup ederek finale yükselmesini kutladı.
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15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı’nda toplanan bir grup taraftar, meşaleler yakarak bordo-mavili ekip lehine tezahüratlarda bulundu.
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Taraftarlar kentin değişik cadde ve sokaklarında kutlamalarını sürdürdü. Bazı taraftarlar da araçları ile korna çalarak şehirde tur attı.
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