Uğurcan Çakır: İki kupayla bitirmek istiyoruz

Uğurcan Çakır, Süper Lig'de kalan 7 karşılaşmayı ve kupadaki final mücadelesini de kazanarak sezonu iki kupayla bitirmek istediklerini söyledi.

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Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Milli kalecinin özellikle Mehmet Ekici'nin kritik vuruşlarına gol izni vermemesi mücadelenin kaderini belirledi.

Uğurcan Çakır, "Çok mutluyuz. Takım olarak çok iyi hazırlandık. Bir salgın süreci yaşandı. 4 Mayıs'tan beri antrenmanlarımızı sürdürüyorduk. Kadıköy'de kazanmak zordur. Dersimize çok iyi çalıştık. Final için oynadık: Finale çıktığımız için çok mutluyum. Takım arkadaşlarıma ve hocama teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'yi uzun yıllardır Kadıköy'de yenemiyorduk. Bunu başardığımız için çok mutluyuz. Kupada adımızı finale yazdırdık ama çok önemli bir lig mücadelemiz var. Bu galibiyetimiz taraftara armağan olsun. Ligdeki 7 maçı ve kupadaki finali de kazanarak sezonu iki kupayla bitirmek istiyoruz" dedi.