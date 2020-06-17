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Normalleşmeye geçen işverene prim desteği! Bakan Selçuk açıkladı

Kısa Çalışma Ödeneği'nden normalleşmeye geçen işverene prim desteği verileceğini belirten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile ilgili de dikkat çeken açıklamalar yaptı.

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Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Bakan Selçuk,  3. faz sosyal yardım desteğiyle ilgili yaptığı açıklamada "1 milyon 680 bin haneye daha bu süreçte yardım ulaştırdık." deyip sürecin devam ettiğini kaydetti.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, işten çıkarmayı engelleyen düzenlemeye ilişkin, "Fesih kısıtını üç ay daha uzatacağız." diye konuştu.

Koronavirüs sürecindeki sosyal yardımlar konusuna da değinen Bakan Selçuk, Üç fazda 6 milyon haneyi geçtiğini, 6 milyar lirayı geçmiş durumda olduklarını belirtti.

Kısa Çalışma Ödeneği

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satırbaşları şöyle:

3,5 milyon çalışan için 10 milyar lirayı aşkın kısa çalışma ödeneğini ulaştırmış durumdayız. 10 günlük süreçte kısa çalışma ödeneğinden 400 bin çıkış aldık. 400 bin işveren, 3 ay bitmeden kısa çalışmadan vazgeçti.

Kısa Çalışma Ödeneği'nden normalleşmeye geçen işverene prim desteği verilecek.

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi

Kıdem tazminatında yüzde 8.33 korunmakla kalmıyor, aslında üstüne çıkıyoruz. 20 günü yüzde 5.55'i aynen devam edecek. Biz 10.8 günü fona aktarmaları karşılığında 31 güne denk gelecek. İşçilerimizin kazanılmış hakları korunacak. Tercihe bağlı olan kısımda işçi, işveren ve devletin katkı sunduğu bir plan olacak.

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi uygulayan devletlerde, devlet desteği yok. Tamamlayıcı emeklilik sisteminde hedeflerimizden biri, işçimizin kazanılmış haklarının geri gitmemesi. Çalıştığımız modellerde bunu sağladık.

Karma sisteme geçilmesi planlanıyor. Karmadan tercihli sisteme geçiş yapılabilecek.

"Her 4 işçiden 1'i kıdem tazminatını hak ediyor"

Bu sistemin çok büyük kazanımlara neden olacağını biliyoruz. Kıdem tazminatı alan kadar alamayan işçilerimiz de var. Kıdem tazminatı bildirgelerini incelediğimizde yüzde 24 oranında tazminat hak kazanabiliyor. Her 4 işçiden 1'i kıdem tazminatını hak ediyor.

"Yüzde 1 oranında devlet katkısı koyacağız"

Çoğu ülkedeki tamamlayıcı emeklilik sistemlerinde devlet katkısı yok ama biz burada yüzde 1 oranında devlet katkısı koyacağız. Tamamlayıcı emeklilik sisteminde hedeflerimizden biri, işçimizin kazanılmış haklarının geri gitmemesi. Çalıştığımız modellerde bunu sağladık.

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