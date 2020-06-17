44 yıl çiftleşerek türünü kurtaran kaplumbağa Diego emekli oldu!

Diego 1976 yılında üreme programına dahil olduğunda adada ikisi erkek olmak üzere sadece 14 dev kaplumbağa vardı. Günümüzde 2 bine yakın kaplumbağaya ev sahipliği yapan parktaki üreme programı kapsamında yeni doğan üyelerin yaklaşık yüzde 40’ının babasının Diego olduğu hesaplanmıştı.