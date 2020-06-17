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Altay Bayındır ile Abdulkadir Parmak arasında gerginlik

Trabzonspor'un 3-1'lik galibiyetle ayrıldığı Kadıköy'e Altay Bayındır ile AbdülKadir Parmak arasındaki gerilim damga vurdu. İkili arasındaki sözlü tartışma, teknik ekiplerin araya girmesiyle son buldu.

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Maç boyunca sakin geçen Fenerbahçe- Trabzonspor mücadelesinin bitiş düdüğüyle gerginlik yaşandı.

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır ile Trabzonsporlu Abdulkadir Parmak, maçtan sonra sözlü münakaşaya girdi. Tartışma esnasında iki futbolcuyu Trabzonsporlu oyuncular ayırırken Altay, Parmak'a "Sen ne konuşuyorsun terbiyesiz" dedi.

İki oyuncu arasına her iki takımın teknik heyeti girerek oyuncuları sakinleştirdi.

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