Veyis Ateş kimdir aslen nereli Veyis Ateş evli mi?

Haberturk'te program yapan Veyis Ateş'in adı son günlerde FETÖ'ya yazdığı övgü mesajları ile anılıyor. Peki Veyis Ateş kimdir, aslen nereli ve Veyis Ateş evli mi? Aslen mersinli olan Veyis Ateş 1971 doğumlu. Kevser Ateş ile olan evliliğini 2016 yılında bitirdi.

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Veyis Ateş'in FETÖ'ya yazdığı övgü dolu mesajların ortaya çıkmasının ardından Veyis Ateş kimdir ve nereli araştırmaları başladı. Uzun yıllardır Haberturk ekranlarında program yapan Veyis Ateş hakkında merak edilenler...

Yaklaşık bir sene Cem Radyo'da çalışan Ateş, üniversiteden mezun olduktan sonra medya hayatına bir süre ara verdi. Bu sırada Tuna Huş, Gülgün Feyman ve Bengül Erdamar'dan diksiyon dersleri aldı.

Veyis Ateş, 8 Nisan 2005tarihinde kurulmuş bir haber kanalı olan ve 2006 senesinde ATR adıyla test yayınına başlamış olan TV NET’de 2006 senesinde çalışmaya başladı. Burada Ana Haber bülteni sunuculuğunun yanı sıra Kürşat Bumin ve İbrahim Karagül'le Habere Bakış, Bakış Açısı, Akşama Doğru ve Kadir Mısıroğlu ile Tarih Sohbetleri, Ankara-İstanbul ve Habere Bakış programlarını sundu.

“Bakış Açısı” programında Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünden önce davetli olduğu son televizyon yayınını Veyis Ateş yaptı.

Veyis Ateş aynı zamanda Spikerler Derneği başkanlığını da yaptı.

Veyis Ateş, TV Net'in ana haber spikerliğini yaparken aynı zamanda 2001 yılından bu yana özel bir kolejde Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretmenliği de yaptı.

2013 senesinin Ağustos ayında Habertürk TV'ye transfer olan Veyis Ateş, Habertürk TV Genel Yayın eski Yönetmeni Erhan Çelik tarafından 25 Ekim 2014 tarihinde Habertürk TV Ankara temsilciliğine getirildi.

15 Ocak 2016 tarihinde Habertürk TV Genel Müdürü oldu.

2016 yılında Kevser Ateş ile evliliğini noktalamıştır. Sonrasında evlilik yapmamıştır.

Veyis Ateş, gazeteci, sunucu ve programcı olarak kariyerini sürdürmekte, çeşitli kitaplar da yayınlamaktadır.