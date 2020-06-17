Veyis Ateş ne dedi FETÖ'ya övgü mesajları ifşa oldu

Terör örgütleriyle araya mesafe koymayanları, Habertürk ekranlarına kabul etmiyoruz" diyen Veyis Ateş'in FETÖ'ye övgüler dizdiği paylaşımları gündem oldu. Sosyal medyanın da konusu olan Veyis Ateş'in FETÖ hakkında neler dediği merak konusu oldu.

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Haberturk ekranlarında son günlerde sık sık gündem olan bir isim var; Veyis Ateş. Veyis Ateş son olarak FETÖ'ya yazdığı övgü dolu mesajların ortaya çıkması ile olay oldu. İşte terör örgütleriyle araya mesafe koymayanları, Habertürk ekranlarına kabul etmiyoruz" diyen Veyis Ateş'in FETÖ hakkında yazdıkları

Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz’ın HDP’li olmadan HDP’ye ilişkin tartıma programları yapılmasını “Bu bir tercih” diye savunmasının ardından tepkiler devam ediyor..

Sosyal medyada eleştirilerin hedefi olan Habertürk'ten de peş peşe açıklama geldi. Veyis Ateş'in sözleri ise sosyal medyada gündem oldu. Veyis Ateş, "Terör örgütleriyle araya mesafe koymayanları, kanlı eylemleri kına(ya)mayanları Habertürk ekranlarına davet etmiyoruz, etmeyeceğiz de..." ifadelerini kullandı. Ardından FETÖ'yü övdüğü Twitleri ortaya çıktı.

Habertürk’teki Türkiye’nin Nabzı programında HDP'ye televizyonlarda yer verilmediğini belirten Avukat Salim Şen'in sözleri üzerine programın sunucusu Didem Arslan Yılmaz’ın, "Salim Bey burası bir kamu televizyonu değil. Özel bir sektörüz. Bu bir tercihtir” ifadeleri yeni bir tartışma yarattı.

HaberTürk TV programcısı Veyis Ateş de canlı yayınlanan bir programda Yılmaz’ın açıklamalarını savunarak sosyal medya hesabından paylaştı.

Ateş, “Terör örgütleriyle araya mesafe koymayanları, kanlı eylemleri kına(ya)mayanları HaberTürk ekranlarına davet etmiyoruz, etmeyeceğiz de...” dedi.

Ateş'in bu sözlerinin ardından 2012 yılına ait FETÖ'ye övgüler yaptığı paylaşımlar ortaya çıktı. AKP ile cemaat arasındaki ilişkinin 'güzelliği'nden bahseden Veyis, kendisinin cemaatçi olmadığını belirterek "Cemaatçi değilim, sadece başarılarını takdir eden biriyim. Bu başarının sembolü Sayın Fethullah Gülen'e de saygılıyım" paylaşımında bulunmuş.

O paylaşımlardan bazıları şöyle: