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Bursa'da gören nakliyeci sanıyor ama gerçek çok farklı

Demirören Haber Ajansı
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BURSA'da çaldığı kamyonetle bir mobilya firmasından hırsızlık yapan şüpheli Sinan K., yakıt aldığı sırada akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına takıldı. Zanlı, polis tarafından yakalandı ancak çaldığı mobilyaları sattığı ortaya çıktı.

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Olay, 2 gün önce İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi, Tınaztepe Sokak'ta meydana geldi.

Önce kamyoneti çaldı sonra mobilyaları

Şükrü Esen (30), evinin önüne park ettiği 22 UB 376 plakalı kamyonetini göremeyince polise haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, kamyoneti çalan şüphelinin Ağaç İşleri Mobilya Sanayi Sitesi'ne giderek, bir firmaya girip mobilya çaldığını tespit etti. Bursa kent merkezine doğru giden şüpheli, akaryakıt istasyonundan yakıt alırken güvenlik kamerasına yansıdı.

Adliyeye sevk edildi

Şikayet üzerine harekete geçen İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri şüpheli Sinan K.'yi İnegöl'de yakaladı. Çaldığı mobilyaları Bursa'da sattığı öğrenilirken gözaltına alınan Sinan K., sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.

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