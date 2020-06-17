Kıyamet bu hafta kopacak! Maya Takvimine göre 21 Haziran dünyanın sonu...
MAYA Takvimi'nin yeni yorumuna göre dünyanın sonu bu hafta geliyor... Daha önce yapılan başka bir tahminde dünyanın sonunun 2012'de geleceği iddia edilmişti...
Maya Takvimi’nin yeniden çözümlendiği çalışmaya göre dünyanın sonu bu hafta geliyor. Kovid-19 pandemisi ve küresel ekonomik durgunluk şu ana kadar benzer inançları körüklemiş olsa da Maya Takvimi’nin yorumlanmasıyla pek çok kişinin gündemine giren tahminler daha önce yanlış çıkmıştı.
Maya Takvimi’nin bazı yorumlarına göre, dünyanın sonunun çok daha önce 2012’de gerçekleşmesi gerekiyordu.
Antik Maya uygarlığının takviminin daha önceki yorumuna göre oluşturulan spekülasyonlarda dünyanın sonunun 21 Aralık 2012’de gelmesi bekleniyordu. Bu spekülasyonlardan esinlenen 2012 gibi Hollywood filmleri de çekilmişti.
Fullbright burslu Pablo Tagaloguin isimli bilim insanının yorumuna göreyse eğer Jülyen Takvimi takip edilecek olursa, aslında şu an 2012 yılı içindeyiz ve dünya bir hafta içinde yok olacak.