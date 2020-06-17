Kıyamet bu hafta kopacak! Maya Takvimine göre 21 Haziran dünyanın sonu...

Maya Takvimi’nin yeniden çözümlendiği çalışmaya göre dünyanın sonu bu hafta geliyor. Kovid-19 pandemisi ve küresel ekonomik durgunluk şu ana kadar benzer inançları körüklemiş olsa da Maya Takvimi’nin yorumlanmasıyla pek çok kişinin gündemine giren tahminler daha önce yanlış çıkmıştı.