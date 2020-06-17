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Antalya'da ırmağa atlayan genç kadın: Yaşamak istemiyorum

İhlas Haber Ajansı

Antalya’da borçlarını ödeyemediği için ırmağa atlayıp intihar girişiminde bulunan H.D.'yi, Mert Aydın isimli genç suya atlayıp kurtardı. Olayı anlatan Mert Aydın, genç kadının suyun içerisinde kendisini bırakması için direndiğini söyledi.

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Manavgat ilçesinde bulunan Manavgat Irmağı bir gencin kahramanlık hikayesine sahne oldu. Akşam saatlerinde genç bir kadının Aşağı Hisar Mahallesi ırmak kenarından ırmağa atladığı ihbarı 112 sağlık ekiplerini ve güvenlik güçlerini harekete geçirdi.

Tereddüt etmeden atlayıp kurtardı

Genç kadının Manavgat ırmağına atlayarak hızla sürüklendiğini gören bir genç, hiç düşünmeden ırmağa atlayarak genç kadını kıyıya kadar getirdi. Genç kadın diğer vatandaşların yardımıyla ırmaktan çıkarıldı.

"Borçlarımı ödeyemedim, yaşamak istemiyorum"

Bir banka oturtulan ve sürekli ağlayan ve adının H.D. olduğu öğrenilen genç kadın, değişik işlerde çalıştıktan sonra kendi iş yerini açmaya karar verdiğini belirterek, “İç giyim mağazası açmak için için iş yeri kiraladım. Borç-harç malları getirip satışa sunduğum sırada iş yerimi kapatmak zorunda kaldım. Borç-harç aldığım mallar elimde kaldı. Borçlarımı da ödeyemedim. Yaşamak istemiyorum” dedi.

"Kendisini bırakmam için bana direndi"

Polislerin ikna ettiği H.D., 112 ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. H.D.’yi boğulmaktan kurtaran Mert Aydın isimli genç, arkadaşlarıyla oturup sohbet ederken bir kişinin ırmağa atladığını belirterek, “Irmağa atlayan kişi bir anda ırmağın ortasına geldi ve sürüklenmeye başladı. Bende hiç düşünmeden cebimdeki cüzdanı arkadaşlarıma verdim ve ırmağa atladım. Kendisini bırakmam için bana direndi. Ben güçlükle ikna ederek kıyıya kadar getirdim. Arkadaşların da yardımıyla dışarı çıkardık” dedi.

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