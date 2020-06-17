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Uluslararası Ticaret ve Yönetim Danışmanlığı konusunda Korkmaz Karaca’ya ödül

İş insanı ve Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca , İngiltere Merkezli , Finans Kulübü tarafından , Türkiye’nin umut vadeden Özel Sektör Yöneticisi ödülüne layık görüldü.

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İş dünyasında çözüm odaklı tavrı ile başarılı işler yapan, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi olarak da görev yapan Korkmaz Karaca, İngiltere Merkezli, Finans Kulübü tarafından , Türkiye’nin umut vadeden Özel Sektör Yöneticisi ödülüne layık görüldü.

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