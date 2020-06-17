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Antalya'da bir sokak karantina altına alındı

Demirören Haber Ajansı

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde 4 müstakil evin bulunduğu sokak, Covid-19 testi pozitif çıkan kişiler nedeniyle karantinaya alındı.

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Doğuyaka Mahallesi'nde 20 kişinin yaşadığı, 4 müstakil evin bulunduğu 1201 Sokak, Covid-19 testleri pozitif çıkanlar nedeniyle karantinaya alındı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, sokakta 15 gün süreyle karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verdi. Polis ekipleri tarafından demir bariyerle çevrilen alan, Muratpaşa Belediyesi'ne bağlı ekiplerce dezenfekte edildi.

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