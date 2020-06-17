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Yargıda e duruşma dönemi başlıyor! Adalet Bakanı Abdülhamit Gül duyurdu

Avukatların duruşmalara online katılabileceği e-duruşma sistemi ile ilgili açıklamada bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Çok önemli bir devrim olacak" dedi.

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, duruşmalara UYAP üzerinden görüntülü konuşma yöntemiyle bağlanılmasını sağlayacak "e-duruşma" uygulamasının test programına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Gül açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Mahkemenin talebi uygun bularak kabul etmesiyle beraber avukat meslektaşımız buluduğu yerden duruşmaya katılabilecek. Tanığını dinletebilecek, bilirkişiyi, uzmanı mahkeme dinleyebilecek. Çok önemli bir devrim olacak. Cep telefonu ile kimliğini doğrulayarak sisteme girecek, diğer işlerini yaparak hizmet verecek. Hepimizi bir arada tutan şey, ortak payda hukukun üstünlüğüdür. Biz bu sorunları hukukun üstünlüğü çerçevesinde çözeceğiz."

E- duruşma nedir?

Yazılımı tamamen bakanlık personeli tarafından yapılan e-Duruşma sistemi ile avukatlara yeni kolaylıklar geliyor. UYAP ile tam entegre şekilde çalışacak e-Duruşma sistemi ile avukatlar farklı şehirlerdeki duruşmalarına bulundukları yerden UYAP Avukat Portal üzerinden videokonferans yöntemi ile katılabilecek.

E-Duruşmada yüz tarama ve parmak izi gibi güvenlik önlemlerinin ileriki aşamalarda sisteme eklenmesi planlanıyor. Sisteme bilirkişilerin ve uzmanların bulundukları yerden katılmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor. Ayrıca e-Duruşma sistemi celse uygulaması ile tam uyumlu çalışacak.

Gül'ün açıklamaları şöyle:

Yargıda e-duruşma dönemi başlıyor 

Avukatlar duruşmaya videokonferansla katılacak.

Teknik altyapımızı kurduk sisteme hazırız.

Yargılamaların hızlanması, adil ve makul sürelerde sonuçlanması adına çok önemli bir devrim olacak.

Celse programı ile de entegre edeceğiz.

Hepimizi bir arada tutan şey, ortak payda hukukun üstünlüğüdür.

Sorunları hukukun üstünlüğü çerçevesinde çözeceğiz.

Hem hakim-savcılarımız, hem avukatlarımız için daha önemlisi vatandaşlarımızın memnun olacağı, yargıya güvenin artacağı bir uygulamanın önemli bir start'ını vermiş oluyoruz.

Ceza davalarında da yaygınlaştıracağız.

Pilot uygulamayı belli adliyelerde kapsamını genişleterek uygulayacağız.

Zaman içerisinde aynı anda, dosyaya ekranda avukatlarımız yine bu anlamda beyanda bulunabilirler. Hakim beyanı da görebilecek. Bu önemli değişikliğin hayırlı olmasını diliyorum.

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