Siirt'te kimsesiz yaşlı adam yardım bekliyor Yaşadığı yerini kapısı bile yok
SİİRT’te tek odalı 'Evde' yaşam mücadelesi veren Naif Demirhan'ın (69) yaşadığı yeri görenlerin içi sızlıyor.
Kent merkezine bağlı Yağmurtepe köyü Yüklüce mezrasında yaşayan Naif Demirhan, tek odalı evde adeta hayata tutunmaya çalışıyor. Hiçbir geliri olmayan ve komşularının yardımı ile yiyecek temin eden Demirhan, yetkililerden kendisine yardım edilmesini istiyor.
Sıcak bir yuva ve aş istiyor: Kimsesinin olmadığını anlatan Naif Demirhan, sıcak bir yuva ve aş için yetkililerin kendisine yardım etmelerini, sahip çıkmalarını beklediğini söyledi.
"Devletimizden bana yardım etmelerini bekliyorum"
Naif Demirhan, “Çok perişan bir haldeyim. Benim hiç kimsem yok yalnız başıma yaşıyorum. Devletten benim bir ricam var bana bir ev yapsın. Ben şuan başka bir arkadaşın evinde kalıyorum. O da evi yıkıp yeni bir ev yapacağını söyledi, buradan da çıkacağım, ne yapacağımı bilmiyorum. Devletimizden bana yardım etmelerini bekliyorum" dedi.