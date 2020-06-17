Siirt'te kimsesiz yaşlı adam yardım bekliyor Yaşadığı yerini kapısı bile yok

"Devletimizden bana yardım etmelerini bekliyorum"

Naif Demirhan, “Çok perişan bir haldeyim. Benim hiç kimsem yok yalnız başıma yaşıyorum. Devletten benim bir ricam var bana bir ev yapsın. Ben şuan başka bir arkadaşın evinde kalıyorum. O da evi yıkıp yeni bir ev yapacağını söyledi, buradan da çıkacağım, ne yapacağımı bilmiyorum. Devletimizden bana yardım etmelerini bekliyorum" dedi.