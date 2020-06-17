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Erzincan'da bu araç Karadeniz turundan dönen 5 kişiye mezar oldu

Demirören Haber Ajansı
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ERZİNCAN’da otomobilin Fırat Nehri’ne düşmesi sonucu meydana gelen 2'si çocuk 5 kişinin öldüğü trafik kazasında, hurdaya dönen o araç nehirden uzun uğraşlar sonucu çıkartıldı.

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Kaza, 15 Haziran akşam saatlerinde meydana geldi. Ailesi ile Karadeniz gezisinden memleketleri Elazığ'a dönen Mehmet Dil (62) yönetimindeki 07 LFC 96 plakalı hafif ticari araç, Kemaliye ilçesi yakınlarındaki Şırzı Köprüsü girişinden Fırat Nehri'ne uçtu.

Torunlarıyla kaderleri aynı oldu

Kazada sürücü Mehmet Dil ile aynı araçta bulunan eşi Gülser Dil, kızı Şeyma Kalkan, torunları Muhammet İlçin (1), Süleyman Kalkan (2) hayatını kaybederken, Kader ve Ayşe İlçin ile Kübra Dil yaralandı.

Araç 10 metre derinlikten vinçle çıkartıldı

Kazada, nehre düşen aracın bulunduğu yerden çıkartılması için bölgeye yakın olan altın madeninden yardım istendi. Sabah saatlerinde bölgeye ulaşan vincin 3 saatlik çalışması sonucu hurdaya dönen araç yaklaşık 10 metre derinlikten çıkartılarak çekiciye yüklendi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı kurtarma çalışması sırasında Erzincan-Kemaliye karayolu ulaşıma kapatıldı.

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