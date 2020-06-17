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Mahir Ünal: Yeşil Küre' kampanyası sona erdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın çağrısıyla sosyal medyada başlatılan 'Yeşil Küre' kampanyası sona erdirildi. Ünal yaptığı açıklamada "Yeşil Küre görevini başarıyla tamamlamıştır" ifadelerini kullandı.

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AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal  'Yeşil Küre' kampanyasının bittiğini duyurdu.

Twitter hesabından bir açıklama yapan Ünal şunları söyledi:

1 Mayıs 2020 tarihinde başlattığımız “Etik Farkındalık” çalışması “Dijital Farkındalık” çalışmamızın 10 Haziran 2020’de başlaması ile sona ermiştir.

40 gün süren “Etik farkındalık” çalışmamızda küfür, hakaret ve dezenformasyonu görünür kılmak için kullandığımız “Yeşil Küre” görevini başarıyla tamamlamıştır.

Hakareti, küfürü, saldırganlığı, kısaca etik olmayan paylaşımları kamuoyu gündemine taşıyarak tartışılmasını sağlamış ve dezenformasyonla mücadelede turnusol etkisi oluşturmuştur.

Bu amaçlarla kullanılan “Yeşil Küre” üzerinden “Etik Farkındalık” çalışmasına hakaret, küfür ve aşağılamada bulunanlar da  ayrıca bir çalışmanın konusu olmalıdır. Gönüllü olarak “Etik Farkındalık” çalışmamıza katılanlara gönülden teşekkür ederim.

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