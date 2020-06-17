Havayolu şirketi gönüllü işten çıkanı 9 yıl bedava uçuracak

ABD’li hava yolu şirketi Jetblue, çalışanlardan gönüllü olarak işten ayrılanlara; 2 yıla kadar sağlık sigortası ve 9 seneye kadar ücretsiz uçma imkanı gibi çeşitli ‘ayrıcalıklar’ sunulacak.

Abone ol

Business Insider'da yer alan habere göre düşük maliyetli ABD'li hava yolu firması Jetblue, yeni bir yapılanmaya gidecek. Şirket, küçük havalimanlarındaki çalışanlarını işten çıkartıp, buradaki işleyişi taşeron firmalara devredecek.

‘Tam iş ortağı' modeli

‘Tam iş ortağı' olarak adlandırılan model, ekim ayında hayata geçirilecek. Bu tarihin seçilmesinin nedeni, CARES Act Yasası çerçevesinde maddi yardım alan şirketlerin 1 Ekim'e kadar işçi çıkartamaması.

‘Ayrıcalıklar' tanıyacak

Jetblue'dan sızdırılan bir nota göre, kapanacak havalimanlarındaki personele, farklı bir göreve atanma ya da gönüllü olarak işten çıkma seçeneği sunacak. İkincisini seçenler, çeşitli ‘ayrıcalıklara' sahip olacak. Buna göre gönüllü ayrılanlar ya nakit olarak tazminat alacak ya da diğer paketi seçecek.

500 dolarlık tatil kuponu

Şirkette 10 yıldan az bulunanlar için hazırlanan pakete göre; 12 aylık sağlık sigortası yapılacak. 9 seneyi geçmemek kaydıyla, şirkette çalışılan her yıl için ücretsiz uçuş imkanı sağlanacak.

Bunun senede, uçuş garantili 20 tek yönlü bilet şeklinde olacağı öğrenildi. Bunların yanı sıra Jetblue tatillerinde kullanılacak 500 dolarlık kupon verilecek.

Jetblue'da 10 seneden fazla çalışanlar ise ‘ayrıcalık' paketini seçse bile 5 bin dolar nakit alacak. Sağlık sigortaları 24 aylık olacak. Ayrıca 9 sene boyunca yılda uçuş garantili 20 tek yönlü bilet hakları bulunacak.

9 aylık ücretsiz izin

Tüm bunların dışında çalışanlara sunulan üçüncü seçenek ise hiçbir ödeme yapılmadan en az 9 aylık ücretsiz izne çıkılması olacak.

Bu planlama, Jetblue'nun 2021'de Boston ve New York'tan Londra'ya başlayacak olan seferlerine yoğunlaşmasını sağlayacak. Şirket, ilk transatlantik rotası için Airbus A321XLR model uçaklardan sipariş etmişti.