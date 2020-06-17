Korona ilacı bulundu! 40 liralık ilaç ne zaman piyasaya çıkacak
Tüm dünya koronavirüs belasıyla uğraşırken, ilaç ve aşı çalışmaları da tam gaz sürüyor. İngiltere'de ise bilim adamları 60 yıldır piyasada olan 40 liralık ilaçla koronavirüsü tedavi etmeyi başardı... Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) o ilaç için "Ölümleri yüzde 60 azaltır" raporu verdi...
Dünyada devam eden koronavirüs salgınıyla ilgili olarak her gün yeni vaka ve ölüm haberleri gelirken bilim insanları da bir yandan Covid-19 için ilaç ve aşı bulma çalışmalarına devam ediyor. İngiltere'de koronavirüs (Covid-19) ilacı için yapılan kapsamlı bir araştırma "deksametazon" adlı ucuz ve kolayca bulunabilen bir ilacın ağır koronavirüs hastalarının kurtarılmasına yardımcı olabileceğini ortaya koydu. İlaç fiyatının ucuzluğuyla dikkat çekiyor.
Dün gelen sevindirici haberde İngiltere'de korona ilacı için yapılan kapsamlı bir araştırmanın "deksametazon" adlı ucuz ve kolayca bulunabilen bir ilacın ağır koronavirüs hastalarının kurtarılmasına yardımcı olabileceği aktarıldı.
Düşük dozlu steroid tedavisinin ölümcül koronavirüs ile savaşta önemli bir rol oynayabileceğini açıkladı. Oxford Üniversitesi öncülüğünde yapılan araştırmada ilacın solunum cihazına bağlı hastalarda ölüm riskini üçte bir azalttığı görüldü. Oksijen verilen hastalarda bu oran beşte bir.
Deksametazon adlı ilaç, mevcut tedavilerin koronavirüste de işe yarayıp yaramayacağını görmek için başlatılan dünyanın en kapsamlı araştırması kapsamında denendi.