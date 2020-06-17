Korona ilacı bulundu! 40 liralık ilaç ne zaman piyasaya çıkacak

Dünyada devam eden koronavirüs salgınıyla ilgili olarak her gün yeni vaka ve ölüm haberleri gelirken bilim insanları da bir yandan Covid-19 için ilaç ve aşı bulma çalışmalarına devam ediyor. İngiltere'de koronavirüs (Covid-19) ilacı için yapılan kapsamlı bir araştırma "deksametazon" adlı ucuz ve kolayca bulunabilen bir ilacın ağır koronavirüs hastalarının kurtarılmasına yardımcı olabileceğini ortaya koydu. İlaç fiyatının ucuzluğuyla dikkat çekiyor.