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Olayın adresi Samsun! Adliye binasına pompalı tüfekle saldırı

Demirören Haber Ajansı
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SAMSUN'un İlkadım ilçesinde kimliği belirsiz kişi, adliye binasına doğru pompalı tüfekle ateş açtı. Şüpheli, geldiği otomobille olay yerinden kaçtı. Saçmaların ağaç gövdelerine isabet ettiği görüldü.

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Olay, saat 10.00 sıralarında, İlkadım'da meydana geldi. Otomobilin yolcu koltuğundan inen ve kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, elindeki pompalı tüfekle adliye binasına doğru ateş açtı.

Polis yakalanması için çalışma başlattı

Şüpheli, bir süre ateş ettikten sonra aynı araca binip, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yaralananın olmadığı olayda, saçmaların ağaç gövdelerine isabet ettiği görüldü. Gazi Polis Merkezi ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. 

Kameraya anbean yansıdı

Öte yandan adliye binasına yönelik saldırı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, rahat tavırlarıyla dikkat çeken şüphelinin, araçtan elindeki pompalı tüfekle inip, ateş açtıktan sonra tekrar bindiği ve olay yerinden kaçtığı anlar yer aldı. 

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