Tesla Model S menzil rekoru kırdı!

Tesla, geliştirdiği batarya teknoloji ise resmi olarak 402 mille (647 kilometre) EPA tarafından sertifikalanmış en iyi menzile ulaştı.

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Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomotiv teknolojisinin öncü firması Tesla yeni bir başarıya imza attı.

Tesla'nın yeni Model S modelinin Long Range Plus versiyonun sunduğu 402 millik (647 kilometre) menzili Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından resmi olarak onaylandı.

Model S 2012 yılında ilk defa tanıtıldığında 265 mil (426 kilometre) menzil sunuyordu.

Model S, EPA tarafından daha önce yapılan testlerde 391 mile (629 kilometre) çıkabilmişti.