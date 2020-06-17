AKOM'dan İstanbul için 5 gün yağış uyarısı

İSTANBUL'un batı ve kuzey ilçelerinde öğle saatlerinde başlayacak gök gürültülü yağmur geçişlerinin 5 gün boyunca etkili olacağı tahmin ediliyor.

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AKOM’dan yapılan açıklamaya göre İstanbul’da Avrupa’nın güneydoğusunda bulunan alçak basınç sistemi ile soğuk hava etkisini gösterecek.

Bugün öğle saatlerinden itibaren Çatalca, Silivri ve Arnavutköy ilçelerinde başlaması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin akşam saatlerinden itibaren il geneline yayılarak önümüzdeki 5 gün boyunca aralıklarla yerel ve kuvvetli şekilde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

Önemli miktarda yağış bırakacak

AKOM yaptığı açıklamada “genellikle birkaç saati aşmayan ancak önemli miktarda yağış bırakan yaz yağmurları nedeniyle ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, güncel meteorolojik tahmin ve uyarıları takip etmeleri önem arz etmektedir” hatırlatmasında bulundu.

Haftalık Hava Durumu

(17 - 23 Haziran 2020)

Hava sıcaklıklarının Perşembe günü batı kesimlerde, Cuma günü iç ve doğu bölgelerde biraz azalacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında, yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/6Hm4rnsyi6 — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) June 16, 2020

Doluya dönüşebilir

Özellikle yaz aylarında görülen konvektif yağışlar, gök gürültüsü ile birlikte kısa süreli ve ani bastıran sağanaklar şeklinde etkili olmaktadır. Bu sağanaklar yağış anında kısa süreli doluya dönüşebilir.