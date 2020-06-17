Bugün başladı 5 gün sürecek! Meteoroloji dolu var diyor İstanbul ve Ankara listede
İSTANBUL ve Ankara başta olmak üzere bir çok il şiddetli yağmur ile birlikte dolu yağışının etkisine giriyor. Meteorolojiden arka arkaya son dakika uyarılar düştü. Yağışlar sele sebep olacak kadar kuvvetli.
Meteorolojiden gelen son dakika uyarılarına göre Haziran ayı mevsim normallerinin üstünde yağışlı geçecek. Son hava durumu tahminine göre şiddetli yağış ve dolu bir çok kenti vuracak. Ankara için meteoroloji dolu uyarısı yaparken, AKOM da İstanbul'da alarm verdi. Yağışlar bir çok kentte şiddetli bir şekilde etkili olacak. İşte meteorolojiden gelen son dakika uyarılar :
Meteoroloji önümüzdeki hafta başına kadar kuzey, iç ve doğu kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak, kısa sürede kuvvetli olacağını duyurdu. Gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte, zaman zaman yerel dolu yağışı, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar bekleniyor. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkların, iç kesimlerde yağışlarla birlikte azalarak mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi bekleniyor.
Şiddetli yağış ve dolu beklenen iller
Meteorolojinin sitesinde bir çok il için şiddetli yağış ve dolu uyarısı verildi. İstanbul için şiddetli yağış, Ankara için hem dolu hem yağış bekleniyor. Meteorolojinin son dakika uyarısı geçtiği iller şunlar: Ankara, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bursa, Balıkesir, Kocaeli, Yalova, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Kayseri, Niğde, Sivas, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Sinop, Erzurum, Kars, Ardahan ve Bayburt.
Ankara için dolu alarmı
Meteorolojinin resmi sitesinde Ankara için sağanak yağışla birlikte dolu uyarısı yapıldı. Bugün başlayan gök gürültülü sağanak yağışların aralıklarla kuvvetli olacağı ve yerel dolu yağışları meydana getireceği tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar bekleniyor.