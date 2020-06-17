Bugün başladı 5 gün sürecek! Meteoroloji dolu var diyor İstanbul ve Ankara listede

Meteorolojiden gelen son dakika uyarılarına göre Haziran ayı mevsim normallerinin üstünde yağışlı geçecek. Son hava durumu tahminine göre şiddetli yağış ve dolu bir çok kenti vuracak. Ankara için meteoroloji dolu uyarısı yaparken, AKOM da İstanbul'da alarm verdi. Yağışlar bir çok kentte şiddetli bir şekilde etkili olacak. İşte meteorolojiden gelen son dakika uyarılar :