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LGS sınavında öğrenciler maskelerini çıkarabilecek! Bakan Selçuk açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrencilerin, sınav esnasında maskelerini çıkarabileceğini duyurdu.

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Koronavirüs sürecince yapılacak LGS sınavına ilişkin bilgi paylaşan Bakan Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Her öğrenci için okullara maske gönderildi"

Bakan Selçuk'un yaptığı paylaşım şöyle:

Her öğrenci için okullara maske gönderildi. Bu konuda çok dikkatli ve kararlıyız. Maskedeki esnekliğimiz, Bilim Kurulu'nun önerdiği şekilde 'sınav esnasında sosyal mesafenin korunması ve sınav bitiminde tekrar takılması şartıyla çıkarılabileceği' yönündedir.

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