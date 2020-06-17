Yeni kıdem tazminatı için kritik toplantı! 1 Ocak 2022 ve 60 yaş şartı
Yeni kıdem tazminatı TES için Beştepe'de saat 15.00'de kritik bir toplantı yapılıyor. Toplantıdan çıkacak kararlar kıdem tazminatının geleceğini tayin edecek. Yeni sistemin iyi ve kötü yanları var. En sıkıntılı madde ise 60 yaş ve nakit sınırıyla ilgili.
Türkiye kısa adı olan TES olan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne geçmeye hazırlanıyor. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı konusunun farklı uygulamalarla içinde yer alacağı yeni sistem için görüşmeler sürüyor.. Bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sendika başkanları kritik bir toplantı gerçekleşiyor.. Peki milyonların nefesini tutup beklediği yeni kıdem tazminatı sistemi için sendikalar ve iş dünyasının temsilcileri ne diyor? İşte tüm gelişme ve detaylar...
Kıdemde karar toplantısı : Hem işçi hem de işveren tarafının itirazları olduğu kıdem tazminatı reformu bugün Beştepe’de masaya yatırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Beştepe’de Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile beraberindeki TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TİSK Başkanı Özgür Burak Akyol, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan’ı kabul ediyor.
İki formül üzerinde duruluyor
Çalışanların ve sendikaların büyük tepkisini çeken kıdem tazminatı reformunda iki formül gündemde. Üzerinde çalışılan iki formülün birincisine göre çalışanın 30 günlük kıdem tazminatının 11 günü fona devredilecek. Çalışanın bu parayı 56 yaşından önce sadece evlilik, konut alımı, sağlık gibi gerekçelerle çekebilmesi öngörülüyor.
Diğer bir formüle göre ise işçilerden yüzde 6’lık prim kesintisi yapılacak. Kıdem tazminatı fonu uygulamasına 1 Ocak 2022 tarihinde geçilmesi planlanıyor. Mevcut çalışanların, sistem değişikliğine kadar olan döneme ait kıdem tazminatına ilişkin haklarının saklı kalması bekleniyor.