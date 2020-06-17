Haftasonu sokağa çıkma yasağı olacak mı vaka sınırı aşılıyor

Son günlerde artan koronavirüs vakalarının ardından gözler Erdoğan'ın başkanlık yapacağı Kabine toplantısına çevrildi. Fahrettin Koca önderliğinde Bilim Kurulu bugün yeniden toplantı. Fahrettin Koca'nın saat 19.00'da yeni bir açıklama yapması bekleniyor. Peki haftasonu yani 20-21 Haziran'da sokağa çıkma yasağı gelir mi?

Abone ol

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak, Erdoğan bugün mü açıklama yapacak araştırması başladı. Özellikle son günlerde artan vakaların ardından koronavirüs yasakları yeniden mi gelecek sorusu akıllarda. Bo sorunun cevabını Bilim Kurulu ve Kabine toplantısı sonrasında öğreneceğiz. Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önderliğinde başladı. Saat 19.00'da canlı yayında bir açıklama yapması bekleniyor. Kabine toplantısının günü ise henüz belli değil.

Kabine toplantısının ve Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Her hafta düzenlenen toplantıların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapıyor. Bilim Kurulu toplantısı bugün yapılacak. Koronavirüs Bilim Kurulu video konferans yöntemiyle toplanacak. Kabin toplantısının ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bilim Kurulu toplantısı bugün yapılacak. Koronavirüs Bilim Kurulu video konferans yöntemiyle toplanacak.

Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmelerin değerlendirilmesi bekleniyor.

FAHRETTİN KOCA NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 19.00'da basın açıklaması yapacak.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kabin toplantısının ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.