Suriye’den sızan YPG’li terörist İstanbul’da tutuklandı

İSTANBUL’da bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın Suriye koluna düzenlenen operasyonda yakalanan M.N. adlı YPG’li terörist tutuklandı.

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İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/YPG silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda, Suriye’nin Tel Abyad kentinden yasadışı yollarla Türkiye’ye geçerek eylem yapmaya hazırlandıkları iddiasıyla aranan 9 terörist için 10 Haziran’da İstanbul’da operasyon düzenlenmiş, YPG’lilerden 4’ü saklandıkları adreslerde yakalanmıştı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 4 teröristten 3’ü ‘adli kontrol’ şartı ile salıverildi.

Aynı operasyonda yakalanan ve eylem için arayışta olduğu öğrenilen M.N. adlı YPG’li teröristin, çıkarıldığı hakimlikçe “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklandığı bildirildi.