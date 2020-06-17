HABER /  POLİTİKA
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

Erdoğan-Bahçeli görüşmesi bitti! İşte gündemdeki konular

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi 1 saat sürdü.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, saat 14.05'te başladı. Kritik görüşme sona erdi. İkilini buluşması 1 saat sürdü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MHP Lideri Bahçeli’yle hangi konuları masaya yatırdığı belli oldu.

İşte gündemdeki konular
TSK tarafından terör örgütlerine yönelik başlatılan Pençe Kaplan Operasyonu ve Libya’daki son gelişmeler hakkında bilgi vermesi, TBMM çalışma takvimi ve Meclis Başkanlığı seçimlerine ilişkin fikir alışverişinde bulundular.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
LGS sınavında öğrenciler maskelerini çıkarabilecek! Bakan Selçuk açıkladı
Salgın sonrası genelevler sıkı kurallarla açıldı 15 dakika süre verildi maske takılacak
Meral Akşener, Başak Demirtaş'a sahip çıktı! Çok sert tepki gösterdi
PKK elebaşı Murat Karayılan itiraf etti Türk istihbaratı çok güçlü
Uçuşları iptal edilen pilot paket servisi kuryeliğine başladı! Neden boş durayım?
Taksicilerin 'İstanbul'u kilitleriz' tehdidine İmamoğlu'ndan sert yanıt
ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da sahibini kaçıramayınca otomobilini kaçırdılar
Kartlı ödemelerde iki rekor kırıldı! BKM açıkladı
Kurban bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihi ne zaman?
Tesla Model S menzil rekoru kırdı!
1. sınıfa başlama yaşı kaç oldu 2020-2021 okul kayıt takvimi
Veyis Ateş ne dedi FETÖ'ya övgü mesajları ifşa oldu
Yorumlar 5 yorum