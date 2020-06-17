Tekirdağ'da erik topladığı ağaçtan düşüp öldü

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan Asef Şefik (67), erik toplamak için çıktığı ağaçtan düştü. Olayın ardından hemen hastaneye kaldırılan talihsiz adam yaşam mücadelesini kaybetti.

Abone ol

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında ilçeye bağlı Bağlık Mahallesi Kavaklı Sokak'ta meydana geldi.

Hastaneden ölüm haberi geldi

Evinin bahçesine çıkan Asef Şefik, erik topladığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü. Yaralanan Şefik, komşuların haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşlı adam, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.