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Tekirdağ'da erik topladığı ağaçtan düşüp öldü

Demirören Haber Ajansı
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TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan Asef Şefik (67), erik toplamak için çıktığı ağaçtan düştü. Olayın ardından hemen hastaneye kaldırılan talihsiz adam yaşam mücadelesini kaybetti.

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Olay, bugün saat 11.00 sıralarında ilçeye bağlı Bağlık Mahallesi Kavaklı Sokak'ta meydana geldi.

Hastaneden ölüm haberi geldi

Evinin bahçesine çıkan Asef Şefik, erik topladığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü. Yaralanan Şefik, komşuların haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşlı adam, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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