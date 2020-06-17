ABD'den Beşar Esad ve Esma Esad dahil 39 isme yaptırım kararı

ABD, 'Sezar Yasası' kapsamında, Beşar Esad ve karısı Esma Esad dahil Suriye'den üst düzey 39 isme yaptırım uygulayacağını açıkladı.

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Reuters'ın haberine göre; ABD, 'Sezar Yasası' kapsamında, Beşar Esad ve karısı dahil Suriye'den üst düzey 39 isme yaptırım uygulayacağını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo konuyla ilgili "Esad Suriye halkına karşı vahşi savaşını bitirmezse, daha fazla yaptırım uygulayacağız" dedi.

Yasa, Esad yönetiminin faaliyetlerine destek sağlayan ya da onlarla büyük miktarda para alışverişinde bulunan yabancı kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulanmasını öngörüyor. Yasa şirketler bazında Suriye ile iş yapılmasını neredeyse imkânsız hale getiriyor.

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