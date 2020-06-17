Fransa'dan NATO'ya küstah Türkiye çağrısı! Kafasını kuma gömemez

FRANSA Savunma Bakanlığı,"Türk donanması, NATO görevini gerçekleştiren Fransız gemisine karşı agresif davranışlarda bulundu. NATO, Türkiye ile ilgili bir sorun yokmuş gibi davranamaz, bu sorun çözülmeli. Türkiye'nin hareketleri karşısında NATO kafasını kuma gömemez" denildi.

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Türkiye'nin Libya politikası nedeniyle iplerin gerildiği Fransa'dan tansiyonu daha da artıracak açıklamalar geldi.

Elysee Sarayı'nın, Ankara'nın Libya'daki hamlelerini "agresif" ve NATO'dan faydalanmakla itham ettiği ifadelerinin ardından, bu kez Fransız Savunma Bakanlığı ortalığı karıştırma girişiminde bulundu.

Taciz iddiası

NATO Savunma Bakanları zirvesi öncesi Reuters'a konuşan bir bakanlık yetkilisi, Türk donanmasına ait gemilerin, NATO görevini yürüten Fransız savaş gemilerini taciz ettiğini öne sürdü.

"Nato kafasını kuma gömemez''

Türkiye'nin son adımları karşısında NATO'nun kafasını kuma gömemeyeceğini söyleyen yetkili, "Birlik içinde karmaşık anlar olabileceğini biliyoruz ama deve kuşu gibi davranıp ortada bir Türkiye sorunu yokmuş gibi yapamayız. Bunu görmeli, konuşmalı ve çözmeliyiz" dedi.