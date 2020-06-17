HABER /  DÜNYA
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

Fransa'dan NATO'ya küstah Türkiye çağrısı! Kafasını kuma gömemez

FRANSA Savunma Bakanlığı,"Türk donanması, NATO görevini gerçekleştiren Fransız gemisine karşı agresif davranışlarda bulundu. NATO, Türkiye ile ilgili bir sorun yokmuş gibi davranamaz, bu sorun çözülmeli. Türkiye'nin hareketleri karşısında NATO kafasını kuma gömemez" denildi.

Abone ol

Türkiye'nin Libya politikası nedeniyle iplerin gerildiği Fransa'dan tansiyonu daha da artıracak açıklamalar geldi.

Elysee Sarayı'nın, Ankara'nın Libya'daki hamlelerini "agresif" ve NATO'dan faydalanmakla itham ettiği ifadelerinin ardından, bu kez Fransız Savunma Bakanlığı ortalığı karıştırma girişiminde bulundu.

Taciz iddiası

NATO Savunma Bakanları zirvesi öncesi Reuters'a konuşan bir bakanlık yetkilisi, Türk donanmasına ait gemilerin, NATO görevini yürüten Fransız savaş gemilerini taciz ettiğini öne sürdü.

"Nato kafasını kuma gömemez'' 

Türkiye'nin son adımları karşısında NATO'nun kafasını kuma gömemeyeceğini söyleyen yetkili, "Birlik içinde karmaşık anlar olabileceğini biliyoruz ama deve kuşu gibi davranıp ortada bir Türkiye sorunu yokmuş gibi yapamayız. Bunu görmeli, konuşmalı ve çözmeliyiz" dedi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan-Bahçeli görüşmesi bitti! İşte gündemdeki konular
LGS sınavında öğrenciler maskelerini çıkarabilecek! Bakan Selçuk açıkladı
Salgın sonrası genelevler sıkı kurallarla açıldı 15 dakika süre verildi maske takılacak
Meral Akşener, Başak Demirtaş'a sahip çıktı! Çok sert tepki gösterdi
PKK elebaşı Murat Karayılan itiraf etti Türk istihbaratı çok güçlü
Uçuşları iptal edilen pilot paket servisi kuryeliğine başladı! Neden boş durayım?
ÖNCEKİ HABERLER
HDP de tartışmaya dahil oldu: Bizi bizsiz tartışamazlar
Mersin'de ağıla girmeye çalışan 3 metrelik yılan öldürüldü köylüler de şaşkın
Hava yoluyla 15 günde 1 milyon yolcu taşındı Bakan Adil Karaismailoğlu açıkladı
Furkan Korkmaz kimdir nereli Furkan Korkmaz boyu kaç?
Antalya'da 2 kişi arasındaki yumruklu kavga ölümle bitti
YKS çevrimiçi sınav saatleri TYT, AYT online sınav tarihleri 2020
Yorumlar 2 yorum