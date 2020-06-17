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HDP de tartışmaya dahil oldu: Bizi bizsiz tartışamazlar

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, tartışma programlarında HDP'li bir temsilci olmadan HDP konuşulmasına ilişkin "Bizi bizsiz tartışamazlar, bundan sonra RTÜK’e ayrı ayrı başvurular yapacağız, savcılıklara suç duyurusunda bulunacağız” açıklaması yaptı.

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HaberTürk'teki Türkiye’nin Nabzı programının sunucusu Didem Arslan Yılmaz’ın sözleriyle başlayan tartışmaya ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

"Kabul edilebilir bir durum değil"

"Yürüyüşümüz, suçlayıcı, yargılayıcı, cevap hakkı tanımayan bize söz vermeyen bir yerden tartışılıyor. Bu, bizim açımızdan kabul edilebilir bir durum değildir" diyen HDP'li Beştaş, "Bizi bizsiz tartışamazlar, bundan sonra RTÜK’e ayrı ayrı başvurular yapacağız, savcılıklara suç duyurusunda bulunacağız” tepkisini gösterdi.

Ne olmuştu?

‘Türkiye’nin Nabzı’ programında HDP’nin ‘Darbeye Karşı Demokrasi Yürüyüşü’ ele alınmış, Avukat Salim Şen'in yıllardır HDP’ye televizyonlarda yer verilmediğini ve HDP’ye kendini ifade etme fırsatı tanınmadığını ifade etmesi üzerine programın sunucusu Yılmaz'ın sözleri yeni bir tartışma başlatmıştı.

Yılmaz, “Salim Bey burası bir kamu televizyonu değil. Özel bir sektörüz. Bu bir tercihtir”  demiş, yaptığı açıklamanın ‘savunma değil durum tespiti’ olduğunu belirterek, “Bu tercihin nedenleri öyle veya böyle farklıdır. Ama zaman zaman bu ekranlarda da HDP’liler zamanında olmuştur” ifadelerini kullanmıştı. Ardından gazeteci Cüneyt Özdemir ile eski HDP milletvekili Ahmet Şık arasında söz konusu tartışma sosyal medya üzerinden devam etmişti.

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