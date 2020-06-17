Nihat Özdemir Fenerbahçe üyeliğinden istifa etti
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe üyeliğinden istifa etti.Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir’in, “Şikenin üstesinden nasıl geleceksiniz?” sorusuna verdiği, “Her ülkede olduğu gibi Türkiye’de de böyle bir olayı yaşadık. Hepimizin bildiği gibi o sezon. Biz 9 senedir herhangi bir şike olayına rastlamadık” yanıtı Fenerbahçelileri ayağa kaldırmıştı. Nihat Özdemir, Fenerbahçe Yönetimi'nin büyük tepkisini çekmiş, ihraç istemiyle disipline sevk edilmişti.
''2010-11 sezonu şampiyonu kimdir?''
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Sayın Nihat Özdemir'e sormak istiyorum. 2010-11 sezonu şampiyonu kimdir? Bu soruyu cevaplamak için günlerce beklemeyin, alın telefonunuzu elinize yayınlayın bir açıklama. Deyin ki 2010-11 sezonu şampiyonu Fenerbahçe'dir, bunu hak etmiştir, FETÖ'nün tüm kumpaslarına rağmen şampiyon kimdir? Bunu söyleyebilir misiniz? O senenin şampiyonu kimdir?" şeklinde konuşmuştu.
Nihat Özdemir istifa etti
Uzun yıllar sarı-lacivertli kulüpte yönetici olarak önemli görevler yapan Özdemir'e disipline sevk edildiği yazılı mektubun ulaşmasının ardından, TFF Başkanı'nın kulüp üyeliğinden istifa ettiği öğrenildi.
Savunma için tarih verildi
Fenerbahçe Kulübü'nden Nihat Özdemir'e gönderilen mektupta, "Hakkınızda açılan disiplin soruşturması ile ilgili savunmanızı yapmak üzere soruşturma günü olan 7 Temmuz Salı günü saat 16:00'da hazır bulunmanız, yazılı beyanda bulunmanız veya yasal bir temsilci görevlendirmenizi aksi halde Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği Tüzüğünün 49'uncu maddesinin 5'inci bendi uyarınca soruşturmanın yokluğunuzda yapılarak karar verileceği hususunu bilgilerinize rica ederim" ifadeleri kullanıldı.
İşte istifa mektubu
Nihat Özdemir'den ise Fenerbahçe Spor Kulübü'ne gönderilen mektupta şu ifadeler yer aldı: "09.06.2020 tarihli disiplin soruşturması yazınız 17.06.2020 itibarıyla tarafıma tebliğ edilmiştir. İlgili yazı üzerine Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyeliğinden istifa ettiğimi bilginize sunarım. Gereğinin yapılmasını rica ederim."
Nihat Özdemir ne demişti?
Herkesin bildiği gibi 2010-2011 sezonunda birçok kulüple ilgili "şike tartışmaları'' olmuştur. Yayındaki sözlerimde herhangi bir kulübün veya kulüplerimizin ismi geçmemiş, imada bulunulmamıştır. Buna rağmen Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetimi tarafından konunun saptırılması asıl 'rezalet'tir. Daha üzücü olan ise Fenerbahçe gibi güzide bir kulübümüzün ve köklü bir camianın bu anlayışla yönetilmesidir. Türk futboluna ve Fenerbahçe Kulübü'ne, şu anda Fenerbahçe Başkanı ve Başkanvekili olan şahıslardan daha uzun yıllar hizmet etmiş olmak gurur madalyamdır.