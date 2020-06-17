Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe üyeliğinden istifa etti.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir’in, “Şikenin üstesinden nasıl geleceksiniz?” sorusuna verdiği, “Her ülkede olduğu gibi Türkiye’de de böyle bir olayı yaşadık. Hepimizin bildiği gibi o sezon. Biz 9 senedir herhangi bir şike olayına rastlamadık” yanıtı Fenerbahçelileri ayağa kaldırmıştı. Nihat Özdemir, Fenerbahçe Yönetimi'nin büyük tepkisini çekmiş, ihraç istemiyle disipline sevk edilmişti.

''2010-11 sezonu şampiyonu kimdir?''

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Sayın Nihat Özdemir'e sormak istiyorum. 2010-11 sezonu şampiyonu kimdir? Bu soruyu cevaplamak için günlerce beklemeyin, alın telefonunuzu elinize yayınlayın bir açıklama. Deyin ki 2010-11 sezonu şampiyonu Fenerbahçe'dir, bunu hak etmiştir, FETÖ'nün tüm kumpaslarına rağmen şampiyon kimdir? Bunu söyleyebilir misiniz? O senenin şampiyonu kimdir?" şeklinde konuşmuştu.

Nihat Özdemir istifa etti

Uzun yıllar sarı-lacivertli kulüpte yönetici olarak önemli görevler yapan Özdemir'e disipline sevk edildiği yazılı mektubun ulaşmasının ardından, TFF Başkanı'nın kulüp üyeliğinden istifa ettiği öğrenildi.

Savunma için tarih verildi

Fenerbahçe Kulübü'nden Nihat Özdemir'e gönderilen mektupta, "Hakkınızda açılan disiplin soruşturması ile ilgili savunmanızı yapmak üzere soruşturma günü olan 7 Temmuz Salı günü saat 16:00'da hazır bulunmanız, yazılı beyanda bulunmanız veya yasal bir temsilci görevlendirmenizi aksi halde Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği Tüzüğünün 49'uncu maddesinin 5'inci bendi uyarınca soruşturmanın yokluğunuzda yapılarak karar verileceği hususunu bilgilerinize rica ederim" ifadeleri kullanıldı.

İşte istifa mektubu

Nihat Özdemir'den ise Fenerbahçe Spor Kulübü'ne gönderilen mektupta şu ifadeler yer aldı: "09.06.2020 tarihli disiplin soruşturması yazınız 17.06.2020 itibarıyla tarafıma tebliğ edilmiştir. İlgili yazı üzerine Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyeliğinden istifa ettiğimi bilginize sunarım. Gereğinin yapılmasını rica ederim."