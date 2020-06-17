Fenerbahçe'nin paralarını çatır çatır yiyin! Yazıklar olsun
Spor yazarları, Trabzonspor'un Kadıköy'de Fenerbahçe'yi eleyerek kupa finaline çıktığı karşılaşmayı değerlendirdi.
KEMAL BELGİN - TÜRKİYE | Koskoca F.Bahçe’nin hâline bakınız. Yok, yok takım elendiği için söylemiyorum. Sahanın kenarındaki yedek ama gelecekteki sportif direktör Emre daha oyunun başında kırmızı kartla içeri gidiyor. Devamında F.Bahçe’nin eski kalecisi yeni antrenörü Volkan da tribünden telefonla talimat alarak sahada sözüm ona diplomalı teknik direktöre ve başka yardımcılarına yol gösteriyor. Bütün bunların en müthiş seyircisi de Başkan Ali Koç oluyordu. Zaten aynı Ali Koç bir gün önce çok gereksiz bir basın toplantısı düzenleyerek başa gelebilecek bir facianın faturasını da Nihat Özdemir’e yükleyecekti. İşte 12 bin oyla seçilen F.Bahçe Başkanı ve bir numaralı firması futbol takımının hâli…
SERDAR ALİ ÇELİKLER - HABERTÜRK | Başkanı ve yönetimi daha iyi takım kim? Her iki maça da hocası ile çıkan kim? Hangi takımın kalecisi daha iyi? Hangi takımın santraforu daha iyi? Hangi takımın orta sahasında ve forvet hattında driplingçi atletik oyuncular var? Hangi takımın hocası daha doğru değişiklikler yaptı? Bu soruların hepsinin cevabı: Trabzonspor. Dolayısıyla başkanı ve yönetimi çok daha doğru işler yapan; daha kaliteli takım kuran, kadrosu çok daha iyi olan, bir teknik direktörü olan takım kazanmayacaktı da kim kazanacaktı?
ERMAN TOROĞLU - FOTOMAÇ | F.Bahçe kazansaydı, belki de önümüzdeki sezon için yanlış kararlar alırlardı. Şimdi oturup çok acil ve acı reçeteli kararlar alması lazım. Tur, Trabzon'un hakkıydı ve söke söke aldılar. Onun için de bu maçta ve bu yazıda 'hakem şöyle yapsaydı böyle yapsaydı' tartışması olmayacak şekilde Trabzonspor kazandı.
MEHMET DEMİRKOL - FANATİK | Eğer Emre Belözoğlu Fenerbahçe’de bir göreve gelecekse mutlak öfke kontrolünü öğrenmesi gerekiyor. Saha dışında başka saha içinde başka olmaya devam edecekse saha dışında bir hayat herkes için daha iyi olur. Trabzonspor kendi standartlarında çok kötü oynadığı bir maçta dahi galibiyeti ve turu hak etti. Olağanüstü bir hücum güçleri ve kalecileri var ve dün kötü oynadıkları bir maçta kalecilerine ihtiyaç duymadılar.