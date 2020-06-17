Fenerbahçe'nin paralarını çatır çatır yiyin! Yazıklar olsun

SERDAR ALİ ÇELİKLER - HABERTÜRK | Başkanı ve yönetimi daha iyi takım kim? Her iki maça da hocası ile çıkan kim? Hangi takımın kalecisi daha iyi? Hangi takımın santraforu daha iyi? Hangi takımın orta sahasında ve forvet hattında driplingçi atletik oyuncular var? Hangi takımın hocası daha doğru değişiklikler yaptı? Bu soruların hepsinin cevabı: Trabzonspor. Dolayısıyla başkanı ve yönetimi çok daha doğru işler yapan; daha kaliteli takım kuran, kadrosu çok daha iyi olan, bir teknik direktörü olan takım kazanmayacaktı da kim kazanacaktı?