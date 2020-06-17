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Sörloth'un babasından Belözoğlu'na sert ifadeler!

Alexander Sörloth, Emre Belözoğlu arasında yaşanan gerilimi anlatırken Norveçli yıldızın babası Belözoğlu hakkında, 'Büyük ihtimalle Fenerbahçe'nin en çok nefret edilen kişisi. Susmasını bilmiyor' ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe maçında attığı iki golle karşılaşmanın yıldızlarından olan Sörloth, Norveç'in VG gazetesine açıklamalarda bulunurken Emre Belözoğlu ile arasında yaşananları anlattı.

Golcü futbolcu, ''Konuşarak kavga çıkartmaya çalıştı. Beni biraz rahatsız etti. Ben de ondan susmasını istedim.'' sözlerini kullandı.

Fenerbahçe galibiyeti hakkında konuşan Sörloth, ''Fenerbahçe'yi yenmek harika bir his. Bizim için en büyük rekabetlerden birisi ve orada galip gelmek kesinlikle harika bir şey. Takım arkadaşlarım süperdi, bana çok iyi servisler yaptılar. Taraftarımız statta yok ama desteklerini sürekli hissediyoruz'' dedi.

"Susmasını bilmiyor"

Öte yandan aynı gazeteye konuşan Alexander Sörloth'un babası Goran Sörloth, Emre Belözoğlu hakkında, "Emre Belözoğlu, büyük ihtimalle Fenerbahçe'nin en çok nefret edilen kişisi. Susmasını bilmiyor.'' şeklinde konuştu.

Norveç basını, Emre Belözoğlu'nu eleştiren ifadeler kullanırken maçın yıldızını ise Sörloth olarak gösterdi.

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