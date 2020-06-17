Avrupa'da 1200 kiliseye adı verildi Sivas'ta mezarının tespiti için kazılar başladı

Romalılar işkence yaparak öldürmüş

Sbasteli Vlas (Aziz Vlas), MS 280 ile 283 yılları arasında Sivas'ta doğduğu tahmin edilen ve Sivas piskoposu iken inançlarından vazgeçmediği için 316 yılında Romalılar tarafından işkence yapılarak öldürülmüştü. Aziz Vlas'ın bir çoğu Fransa'da olmak üzere bin 200'e yakın kilisede ismi yaşatılıyor.