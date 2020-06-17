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Prof. Dr. Bengi Başer'den LGS ve YKS önerileri: Sınavlar en az bir ay ertelenmeli

LGS ve YKS sınavları yaklaştıkça korona endişesi artıyor... Prof. Dr. Bengi Başer, sosyal medya hesabından önümüzdeki hafta sonu yapılması planlanan LGS ve 27-28 Haziran'da yapılması planlanan YKS sınavlarının en az 1 ay ertelenmesi önerisinde bulundu...

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Koronavirüs salgınında 1 Haziran'dan itibaren normalleşme sürecinin başlamasıyla, vaka sayılarındaki artışlar birkaç günlük verilerle gözlenmeye başladı. Yetkililer ve uzmanlar vatandaşların alması gereken kişisel tedbirlerle ilgili uyarılarda bulunurken, önümüzdeki haftalarda yapılacak sınavlarla ilgili de açıklamalar geliyor.

Şu an için en az bir ay, sonra tekrar bakılır

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bengi Başer, önümüzdeki hafta sonu yapılması planlanan LGS ve 27-28 Haziran'da yapılması planlanan YKS sınavlarının şu an için en az 1 ay ertelenmesi gerektiğini söyledi. Twitter'dan yaptığı açıklamada önerilerin sıralayan Prof. Başer'in paylaşımları şöyle:

"YKS-LGS sınav önerilerim-1

Sınavların şu an için en az 1 ay ertelenmesi; vaka artışına göre de, gerekirse tekrar ötelenmesi.

Sınav günleri (sınav -+2 saat) sokağa çıkma yasağı getirilmesi.

Sınav okul sayısının daha da artırılması.

Okulların açık alanlarının kullanılması.

YKS-LGS sınav önerilerim-2

Öğrenci ve derslik sayılarının elverdiği ölçüde, her öğrencinin kendi okulunda sınava girmesi.

Toplu taşıma hizmetlerinin olabildiğince artırılması.

Ailelerden sadece bir kişinin öğrenciye refakat etmesi.

Okul önünde kümelenmeye müsaade edilmemesi.

YKS-LGS sınav önerilerim-3

Sınav gözetmenlerine PCR testi yaptırılması.

Maskenin öğrenciye yaşatabileceği muhtemel rahatsızlıkları dikkate alarak, sınav esnasında siperliklerin kullanılmasına müsaade edilmesi."

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