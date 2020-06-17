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Rıza Çalımbay: Konya'dan puanlarla dönmeye çalışacağız

Demirören Haber Ajansı

Rıza Çalımbay, Konyaspor mücadelesinden puanlar çıkarmayı hedeflediklerini söyleyerek takımdaki eksikliklerden bahsetti. O eksikler arasında Emre Kılınç cezalı olarak yer alırken Mert Hakan Yandaş'ın oynama ihtimalinin düşük olduğu belirtildi.

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Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 28'inci haftasında oynayacakları İttifak Holding Konyaspor maçı hakkında açıklamalarda bulundu. 

Rıza Çalımbay takım hakkında şöyle konuştu:

"Doğru dürüst bir hazırlık dönemi geçiremedik. Maçlara başlarken bütün takımlar bulunduğu konumdan daha düşük tempoyla oynadı. Hakikaten istediğimiz gibi olmadı ama rakip on kişi kalınca ikinci yarı daha iyi oynadık. Bir sürü de pozisyonlarımız vardı. Kaleye kadar geldik, son paslarda değerlendiremedik ama bizim için bu maç çok önemliydi, mutlaka kazanmamız gereken bir maçtı.

Hazırlık döneminden sonraki ilk maça benziyor ama hazırlık dönemini biz tam hazırlık dönemi gibi yapamadık. Hazırlık maçı yapabilseydik bir iki tane, o zaman oyuncularımızın da hepsi hazır olurdu. Maç temposunu da kazanmış olurlardı. Daha iyi, daha güzel maç olabilirdi. Her şeye rağmen galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Çünkü kolay bir maç olmadığını biliyorduk"

"Kadroda sıkıntılarımız var"

Pazar günü deplasmanda oynayacakları Konyaspor maçı için ise Çalımbay, "Konyaspor maçı çok önemli. Buradaki tek sıkıntı sakatlarımızın fazla olması. Büyük ihtimalle Mert Hakan Yandaş oynamayacak. Hakan Arslan oynayamayacak, Fernando Andrade'nin, Mustapha Yatabare'nin ve Ziya Erdal'ın durumları belli değil, Emre Kılınç cezalı. O yüzden de kadro sıkıntımız var. Onun dışında bir sıkıntımız yok. Konya'da da elimizden gelen tüm mücadeleyi gösterip puan ya da puanlarla dönmeye çalışacağız" diye konuştu.

Süper Lig'de Sivasspor'un sıralamadaki yeri şöyle:

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