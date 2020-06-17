Adalet Bakanı Gül ve TTB Başkanı Feyzioğlu, e-Duruşma'yı test etti

ANKARA Batı Adliyesi'ndeki programda bir araya gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, e-Duruşma sisteminin test etti.

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e-Duruşma uygulamasının CELSE programıyla entegre edileceğini belirten Bakan Gül, "Bunu, ceza davalarında da yaygınlaştıracağız. Bu pilot uygulamayı belli adliyelerde kapsamını da genişleterek uygulayacağız. Bu reformun tüm meslektaşlarımıza, yargı camiasına hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Test başarıyla gerçekleşti

Birkaç dakikalık duruşma için 500-600 kilometre öteden gelip duruşmaya girip, tekrar dönen uygulamalar artık sona erecek" ifadelerini kullanan Bakan Gül, "Buradaki temel yaklaşımımız, avukat arkadaşlarımız, meslektaşlarımız, duruşmaya bulundukları yerden bağlanabilecekler. Bu test başarıyla gerçekleşti." dedi.

"Ne kadar hayati olduğunu biliyoruz"

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu ise şunları söyledi:

Bugün, online duruşmanın ne kadar hayati olduğunu biliyoruz. Vatandaşımız, bundan sonra sadece bir duruşma günü almak için saatlerce yola gitmek zorunda olan avukatın maliyetini üstlenmek zorunda kalmayacağından vatandaşımız açısından da yargı hizmetleri anlamlı şekilde ucuzlayacak ama kalitesi misliyle artacaktır.