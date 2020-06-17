Şanlıurfa'da Türkiye'nin dev kertenkelesi Çöl Varanı görüldü!
ŞANLIURFA’nın Karaköprü ilçesinde nesli tükenme tehlikesinde olduğu için koruma altına alınan çöl varanı görüldü.
Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesi kırsalında vatandaşlar, tarlada nesli tükenme tehlikesi yaşadığı için koruma altına alınan çöl varanı gördü.
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Çöl varanını gören vatandaşlar, durumu Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parkla Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
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Olay yerine giden ekipler, çöl varanını kayıt altına aldıktan sonra güvenli bir bölgeye gitmesini sağladı.
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Çöl Varanı hakkında bilgiler
Çöl varanı (Varanus griseus) çöl ve yarı çöl alanlarda yayılım gösteren bir canlıdır. Çöl varanının en belirgin özellikleri, dillerinin uzun, ince ve uçlarının çatallı olmasıdır. Sırt bölgesinin rengi genel olarak sarımsı kahverengi ya da grimsi olur. Sırtta koyu kahverengi ya da siyah, enine şeritler bulunur.
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