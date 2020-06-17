Şanlıurfa'da Türkiye'nin dev kertenkelesi Çöl Varanı görüldü!

Çöl Varanı hakkında bilgiler

Çöl varanı (Varanus griseus) çöl ve yarı çöl alanlarda yayılım gösteren bir canlıdır. Çöl varanının en belirgin özellikleri, dillerinin uzun, ince ve uçlarının çatallı olmasıdır. Sırt bölgesinin rengi genel olarak sarımsı kahverengi ya da grimsi olur. Sırtta koyu kahverengi ya da siyah, enine şeritler bulunur.