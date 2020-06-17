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İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali 2021'e alındı

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde bu yılki final maçının Portekiz'in başkenti Lizbon'da oynanmasına karar verdi. İstanbul'daki final ise gelecek yıla ertelendi.

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UEFA beklenen kararı verdi. Dün İhlas Haber Ajansı'nın açıkladığı Şampiyonlar Ligi Final programı, bugün UEFA tarafından duyuruldu.

İstanbul'da oynanması planlanan 2020 Şampiyonlar Ligi Finali, Portekiz'in Lizbon şehrinde oynanacak. 12-23 Ağustos tarihleri arasında Lizbon'nda gerçekleşecek olan 8'li finalle birlikte Devler Ligi'nin kazananı belli olacak.

İstanbul'daki final 2021'e alındı
UEFA, İstanbul'da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi Finali'ni ise 1 yıl erteledi. İstanbul, 2021 yılının Şampiyonlar Ligi Finali'ne ev sahipliği yapacak.

Avrupa Ligi maçlar Almanya'da oynanacak
Avrupa Ligi maçları ise Almanya'daki 4 statta oynanacak. Avrupa Ligi'nin kazananı, Köln, Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen'de oynanacak olan karşılaşmaların ardından belli olacak.

''Omuz omuza verdik''
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, erteleme kararının cesurca olduğunu belirterek, ''Bu karar verilmeseydi maçların tamamlanması mümkün olmayacaktı. Tüm futbol camiası omuz omuza verdi ve maçların yeniden başlaması için çaba gösterdi'' dedi. 

Tarihler belli oldu
UEFA Başkan yardımcısı Giorgio Marchetti da açıklamalarda bulundu. Marchetti, ''Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finaller, yarı finaller ve final 12 ve 23 Ağustos tarihleri arasında Lizbon'da yapılacak'' dedi. 

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